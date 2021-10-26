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Тело погибшего рабочего при взрыве на заводе в Шиловском районе до сих пор не нашли
Тело Малика Папазаняна все еще находится на судмедэкспертизе.

Тело погибшего рабочего при взрыве на заводе в Шиловском районе до сих пор не нашли. Об этом пишет «КП-Рязань».

В понедельник, 25 октября, в поселке Лесном перед домом культуры простились с рабочими, погибшими при взрыве в пороховом цехе ООО «Разряд» на территории бывшего завода «Эластик».

Церемония прощания с Маликом Папазаняном прошла без гроба. По словам матери другого погибшего рабочего, тело Папазаняла не нашли, поэтому гроба нет.

По данным «КП-Рязань» на месте пожара нашли тела всех рабочих, тело Малика Папазаняна все еще находится на судмедэкспертизе.

Ранее сообщалось, что личность одного из погибших при взрыве до сих пор не установили.

Фото «КП-Рязань»