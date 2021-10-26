Тело погибшего рабочего при взрыве на заводе в Шиловском районе до сих пор не нашли
Тело Малика Папазаняна все еще находится на судмедэкспертизе.
Тело погибшего рабочего при взрыве на заводе в Шиловском районе до сих пор не нашли. Об этом
В понедельник, 25 октября, в поселке Лесном перед домом культуры простились с рабочими, погибшими при взрыве в пороховом цехе ООО «Разряд» на территории бывшего завода «Эластик».
Церемония прощания с Маликом Папазаняном прошла без гроба. По словам матери другого погибшего рабочего, тело Папазаняла не нашли, поэтому гроба нет.
По данным «КП-Рязань» на месте пожара нашли тела всех рабочих, тело Малика Папазаняна все еще находится на судмедэкспертизе.
Ранее сообщалось, что личность одного из погибших при взрыве до сих пор не установили.
Фото «КП-Рязань»