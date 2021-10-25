Личность одного из погибших при взрыве на заводе в Шиловском районе не установили

По состоянию на утро понедельника, 25 октября, опознаны 16 погибших.

Личность одного из погибших при взрыве на заводе в Шиловском районе не установили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Собеседник агентства сообщил, что по состоянию на утро понедельника, 25 октября, опознаны 16 погибших.

Ранее сообщалось, что в поселке Лесном простились с жертвами взрыва на заводе. Церемония прошла перед местным домом культуры.

Напомним, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Разряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Возбуждено уголовное дело. После допроса следователи задержали гендиректора и учредителя компании ООО «Разряд».

25 октября объявили днем траура в Рязанской области.