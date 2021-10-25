В Шиловском районе простились с погибшими при взрыве на заводе «Эластик»
При взрыве на ООО «Разряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура.
В Шиловском районе простились с погибшими при взрыве на заводе «Эластик».
Напомним, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Разряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Возбуждено уголовное дело.
Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура.