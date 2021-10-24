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Власти Шиловского района оплатят похороны погибших во время взрыва на заводе
Власти Шиловского района взяли на себя все расходы по похоронам погибших при взрыве на заводе в поселке Лесной. Также семьям окажут материальную помощь, размер которой в настоящее время определяется.

Власти Шиловского района взяли на себя все расходы по похоронам погибших при взрыве на заводе в поселке Лесной. Также семьям окажут материальную помощь, размер которой в настоящее время определяется, сообщает ТАСС со ссылкой на главу районной администрации Владимира Луканцова.

Спасатели в субботу, 23 октября, завершили разбор завалов в цеху, где из-за взрыва погибли 17 человек.

«Нас покинул „Центроспас“, который работал у нас, и основная группировка спасателей из главного управления МЧС по региону. Частично группировка осталась, так как работают криминалисты, следователи. Основной этап операции с привлечением людей и техники, разбор завалов завершены», — отметил Луканцов.

Он добавил, что власти района взяли на себя все расходы по похоронам погибших и окажут их семьям материальную помощь, также в школе поселка создан штаб для оказания социальной помощи людям. С каждой из 17 семей работает индивидуальный психолог.

Напомним, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Рязряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха.

Возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура в связи с гибелью людей на заводе.

В поселке Лесной ввели режим режим чрезвычайной ситуации.

Известна предварительная причина взрыва.

Тела опознают с помощью ДНК-экспертизы.

Семьям погибших при взрыве в Шиловском районе выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на странице «ВКонтакте».