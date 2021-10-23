Момент взрыва на заводе под Рязанью попал на камеры внутри цеха

Момент взрыва на заводе в Шиловском районе попал на камеры видеонаблюдения внутри цеха.

Момент взрыва на заводе под Рязанью попал на камеры видеонаблюдения внутри цеха. Видеозапись появилась в соцсетях.

На кадрах видно, как рабочие падают после взрыва.

Напомним, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Рязряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха.

Возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура в связи с гибелью людей на заводе.

В поселке Лесной ввели режим режим чрезвычайной ситуации.

Известна предварительная причина взрыва.