Скончалась еще одна эвакуированная при пожаре в рязанской больнице

Александра Е. 1932 года рождения лежала в реанимационном отделении, где произошел пожар 9 июня. Женщина скончалась 12 июня, через три дня после пожара.

Скончалась еще одна эвакуированная при пожаре в ОКБ имени Семашко. Об этом РЗН. инфо сообщила внучка умершей женщины.

Александра Е. 1932 года рождения лежала в реанимационном отделении, где произошел пожар 9 июня.

«На следующий день после пожара нам позвонили и сообщили, что она жива и ее перевели в другое отделение. В новое отделение было невозможно дозвониться. Там брали трубку, но говорили, что мы ничего точно не знаем, надо разговаривать с лечащим врачом, который находился в другом здании. Просили звонить позже, а позже уже не брали трубку», — рассказала собеседница.

Женщина скончалась 12 июня, через три дня после пожара.

«Она была в тяжелом, но стабильном состоянии, мы и не подумали сразу, что причина может быть в пожаре, но потом стали происходить странные вещи. Сначала ее должны были привезти в морг БСМП, а в день похорон оказалось, что ее уже везут в морг на ЗИЛ на экспертизу на вскрытие, — отметила внучка умершей. — Деньги за морг нам вернули, сказав, что с потерпевших денег не берут. В итоге написали, что причина смерти не установлена, так как идет следствие».

Родственница предполагает, что причиной смерти могли стать последствия пожара или отравление угарным газом.

«Нам звонили из больницы и хотели о чем-то лично поговорить, предлагали любую помощь. Сказали, что на следующий день перезвонят для разговора сами, но так и не позвонили больше», — подчеркнула собеседница.

Ранее стало известно о четвертой жертве пожара в больнице.