Знакомая подозреваемого в убийстве рязанского подростка рассказала о гибели бывшей девушки мужчины

Владислав Цикунов переехал в Стенькино больше 20 лет назад, к тому времени он был судим и отсидел за кражу. Про его родственников односельчане ничего не знают.

Знакомая Владислава Цикунова, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью, рассказала о том, что мужчина ранее жил с девушкой. Позже она погибла при странных обстоятельствах, пишет «МК».

Владислав Цикунов переехал в Стенькино больше 20 лет назад, к тому времени он был судим и отсидел за кражу. Про его родственников односельчане ничего не знают.

По словам собеседницы, мужчина около 15 лет назад привез из Рязани девушку с ребенком. Позже она ушла от мужчины.

«А еще через короткий промежуток времени мы узнали, что она погибла, выпала из окна. Тогда подозрение пало на Влада», — рассказала женщина. Она добавила, что мужчину не посадили, так как следователи не смогли доказать его причастность к гибели девушки.

Также она отметила, что односельчане доверяли мужчине. У него была двухкомнатная квартира, гараж. Он постоянно что-то мастерил, не пил. По словам женщины, это многих подкупало.

«Люди к нему даже прониклись. В гости его стали приглашать. К моим родителям он тоже приходил. А потом многие стали замечать, что у них пропадают ценные вещи», — рассказала собеседница, отметив, что «за руку его никто не поймал».

По ее словам, мужчина мог привлечь биатлонистку Марию Корнееву брутальностью.

«А остальное — дело рук хорошего психолога Влада», — объяснила женщина, отметив, что Цикунов читал много книг по психологии.

Она также назвала мужчину расчетливым вруном. По ее словам, историю про оккультизм он придумал специально, чтобы прикрыть себя.

«Он может что угодно внушить человеку, и ему поверят», — заявила женщина.

Возможным мотивом знакомая подозреваемого назвала долг матери погибшего мальчика. По ее словам, после развода бывшая супруга Цикунова написала расписку, что вернет ему 1,5 миллиона рублей, но не сделала этого.

«Но вот зачем парня было убивать, это никому не понятно. Нас удивляет — он ведь убитого мальчика десять лет воспитывал», — отметила собеседница.

Женщина не верит, что мальчика убила спортсменка. Она предположила, что между мужчиной и подростком могла произойти потасовка.

Напомним, мужчину арестовали на два месяца. Его и сожительницу — спортсменку Марию Корнееву — подозревают в убийстве 15-летнего мальчика.