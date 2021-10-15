Филиппов возглавит оперштаб по борьбе с коронавирусом на время отсутствия Росляковой

Согласно распоряжению, Филиппов будет исполнять обязанности Росляковой в оперштабе в период ее временной нетрудоспособности.

Зампред правительства Дмитрий Филиппов возглавит оперштаб по борьбе с коронавирусом на время отсутствие первого заместителя губернатора — Анны Росляковой. Соответствующее изменение в документе «О введении на территории Рязанской области режима повышенной готовности» № 299 опубликовали в пятницу, 15 октября.

Согласно распоряжению, Филиппов будет исполнять обязанности Росляковой в оперштабе в период ее временной нетрудоспособности.

Отметим, что распоряжение губернатора от 14 октября подписала зампред Светлана Горячкина.

Напомним, Рослякова возглавила оперштаб вместо уволившегося Игоря Грекова.