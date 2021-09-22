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Любимов внес изменения в «карантинное» распоряжение
Согласно распоряжению, оперштаб вместо уволившегося Игоря Грекова возглавила первый зампред правительства Анна Рослякова.

Николай Любимов внес изменения в «карантинное» распоряжение. Новую редакцию документа «О введении на территории Рязанской области режима повышенной готовности» № 267 опубликовали в среду, 22 сентября.

Согласно распоряжению, оперштаб вместо прежнего вице-губернатора Игоря Грекова возглавила первый зампред правительства Анна Рослякова.

Рослякова стала руководителем «ликвидации чрезвычайной ситуации» и ответственной «за организацию взаимодействия с Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом».

Кроме того, она обязана ежедневно представлять губернатору доклад о ситуации с распространением на территории региона коронавирусной инфекцией, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения.