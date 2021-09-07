Вице-губернатором Рязанской области стал Михаил Семенов

Им стал Михаил Семенов, возглавлявший департамент управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Южной Осетией и Абхазией.

Во вторник, 7 сентября, Николай Любимов представил нового вице-губернатора Рязанской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Им стал Михаил Семенов. Ранее чиновник возглавлял департамент управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Южной Осетией и Абхазией.

«Для региона это безусловный плюс. Вице-губернатор — одна из ключевых фигур в региональном Правительстве. Он будет курировать сферу промышленности, экономики, строительства и другие вопросы, которые мы должны решать в интересах людей», — отметил Любимов.

Семенов заявил, что готов приступить к выполнению поставленных задач и поблагодарил за оказанное доверие.