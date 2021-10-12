СК опроверг задержание вице-губернатора Рязанской области Михаила Семенова

Ранее СМИ сообщили, что Семенова и руководителя Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олега Наумова задержали за незаконное браконьерство в одном из охотхозяйств.

Сотрудники управления следственного комитета по Рязанской области опровергли информацию о задержании вице-губернатора Михаила Семенова. Об этом сообщил РИА « ФАН ».

В региональном управлении СК сообщили, что дела в производстве нет.

Ранее СМИ сообщили, что Семенова и руководителя Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олега Наумова задержали за незаконное браконьерство в одном из охотхозяйств.

Информацию опровергли в региональном правительстве.