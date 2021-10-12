Детектив сообщила о новых поисках Елены Логуновой
По словам детектива, она собирается приехать в Рязань в четверг или пятницу.
Детектив семьи Елены Логуновой Екатерина Шумякина рассказала, что поиски пропавшей рязанки продолжатся. Об этом она сообщила в своем Instagram.
По словам детектива, она собирается приехать в Рязань в четверг или пятницу.
«Скорее всего, в четверг стартую в Рязань. Край — пятница», — написала Шумякина.
Напомним, в субботу, 9 октября, возобновились поиски пропавшей Елены Логуновой. Сначала добровольцы искали в районе 193-го км трассы М5 «Урал», после пошли на Сысоевское кладбище. Была найдена черная сумка, волонтеры пересматривали мусорные пакеты в лесополосе. Значимую информацию будут передавать следователям.
Фоторепортаж поисков 9 октября смотрите в разделе «Публикации».