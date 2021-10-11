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Убийца рязанской журналистки Жанны Шепляковой получил семь лет тюрьмы
Шеплякова признали виновным по статье 105 УК «Убийство» и назначили наказание в виде семи лет колонии строго режима. Также был удовлетворен гражданский иск пострадавшей стороны суммой в один миллион рублей.

В понедельник, 11 октября, Алексею Шеплякову огласили приговор по делу об убийстве супруги, которая работала главредом интернет-портала «Рязань.Лайф». Об этом сообщили в суде.

Шеплякова признали виновным по статье 105 УК «Убийство» и назначили наказание в виде семи лет колонии строго режима. Также был удовлетворен гражданский иск пострадавшей стороны суммой в один миллион рублей.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, тело 33-летней журналистки с множественными ножевыми ранениями обнаружили вечером 15 января. По версии следствия, муж Шепляковой забрал двоих сыновей и убил супругу, а после этого уехал в Тверскую область.

Там мужчина сдался полиции. Сначала у Шеплякова выявили состояние аффекта, однако позже эта информация не подтвердилась.