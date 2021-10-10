Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП, в которое попала

Телеведущая прокомментировала ДТП, в которое попал ее автомобиль. Пост опубликован в ее телеграм-канале.

Телеведущая прокомментировала ДТП, в которое попал ее автомобиль. Пост опубликован в ее телеграм-канале.

«Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду, — написала Собчак. — Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда».

У Собчак и ее ассистентки сотрясение мозга. После столкновения телеведущая потеряла сознание, потом ассистентка перевела ее в другую машину.

«Мне предлагали госпитализацию в Сочи, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение», — добавила Собчак.

Также она отметила, что ее директор вызвал скорую и сходил посмотреть, могут ли они помочь людям в другой машине.

Напомним, авария случилась вечером 9 октября. На трассе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в одном из них в качестве пассажира находилась Ксения Собчак. Она не пострадала, а после ДТП уехала на другой машине в аэропорт. Позже выяснилось, что в аварии погибли двое.