Обстрелявшего палатку с шаурмой рязанца отправили на принудительное лечение

У него выявили психическое расстройство в форме Шизофреноформного расстройства.

Рязанца, обстрелявшего палатку с шаурмой, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщила пресс-служба Московского районного суда Рязани.

Инцидент случился в сентябре 2019 года на улице Сельских строителей. Тогда 26-летний рязанец на Hyundai Solaris решил ограбить палатку с шаурмой. Угрожая продавцу травматическим пистолетом, молодой человек получил от него деньги в размере 3 600 рублей. Злоумышленник посчитал эту сумму недостаточной и выстрелил в продавца два раза — в область груди и правого бедра. После этого рязанец выстрелил еще раз в сторону убегающего потерпевшего и скрылся с места преступления.

В ходе судебно-психиатрического экспертизы у виновного выявили психическое расстройство в форме Шизофреноформного расстройства. Мужчину от уголовной ответственности освободили, однако назначили ему принудительное лечение в медицинской организации специализированного типа.

Напомним, нападение произошло на глазах у очевидцев, видео опубликовали в соцсетях. Позже нападавшего задержали. В полиции рассказали, что мужчина был пьян.