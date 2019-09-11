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В Рязани задержали мужчину, обстрелявшего палатку с шаурмой. Об этом
Во вторник, 10 сентября, около 12:40 на улице Сельских Строителей в палатку зашел неизвестный и потребовал у двоих продавцов деньги. Те отказались отдавать выручку. Злоумышленник несколько раз выстрелил из травматического пистолета и забрал деньги, которые выпали у раненого работника палатки, и уехал на машине.
Пострадавшего 30-летнего жителя Рязанского района госпитализировали. Он получил два ранения — в грудь и бедро.
Оперативники задержали подозреваемого в среду, 11 сентября. Им оказался 23-летний рязанец.
На горожанина завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Решается вопрос об аресте мужчины.
Напомним, накануне появилось
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.