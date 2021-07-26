Обстрелявший палатку с шаурмой рязанец пойдет под суд

В сентябре 2019 года 26-летний рязанец в состоянии алкогольного опьянения ограбил палатку с шаурмой. Он выстрелил в продавца из травматического пистолета и скрылся.

Обстрелявший палатку с шаурмой рязанец пойдет под суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. 26-летний рязанец на Hyundai Solaris решил ограбить палатку с шаурмой. Угрожая продавцу травматическим пистолетом, молодой человек получил от него деньги в размере 3 600 рублей. Злоумышленник посчитал эту сумму недостаточной и выстрелил в продавца два раза — в область груди и правого бедра. После этого рязанец выстрелил еще раз в сторону убегающего потерпевшего и скрылся с места преступления.

Нападавшего задержали. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой — нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия опасного для здоровья, с применением оружия»).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, нападение произошло на глазах у очевидцев, видео опубликовали в соцсетях. Позже нападавшего задержали. В полиции рассказали, что мужчина был пьян.