«А если я не помню». Обстрелявший палатку с шаурмой рязанец был пьян

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Обстрелявший палатку с шаурмой мужчина был пьян. Об этом
Подозреваемый рассказал, что ночью поехал за алкоголем, затем напился и поругался с домочадцами. По словам мужчины, он не помнит, как оказался у палатки на улице Сельских Строителей.
Подозреваемого спросили, признает ли он вину.
«А если я не помню?» — спросил он у полицейских.
Напомним, во вторник, 10 сентября, около 12:40 на улице Сельских Строителей в палатку зашел неизвестный и потребовал у двоих продавцов деньги. Те отказались отдавать выручку. Злоумышленник несколько раз выстрелил из травматического пистолета и забрал деньги, которые выпали у раненого работника палатки, и уехал на машине. Все это попало на
Мужчину
Позже в минздраве рассказали о
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