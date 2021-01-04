Итоги года: как в рязанском Лесопарке пытались построить школу

Мы продолжаем публиковать серию материалов из спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2020». Очередной текст посвящен попытке построить школу в Лесопарке.

Мы продолжаем публиковать серию материалов из спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2020». Очередной текст посвящен попытке построить школу в Лесопарке.

В феврале 2020-го в Рязани вновь подняли вопрос строительства школы в зеленой зоне. Хотя казалось, что от идеи возведения образовательного учреждения власти отказались еще в конце 2019 года. В феврале «Единая Россия» нашла горожан, которым школа на территории зеленой зоны была крайне необходима. Ими оказались жители микрорайона Кальное, Окского проезда и Солотчинского шоссе, сославшиеся на переполненность близлежащих школ.

Как утверждала тогда глава фракции ЕР в гордуме Елена Волкова, школьникам в Кальном нужны дополнительные три с половиной тысячи мест.

«В общей сложности мы изучили 10 площадок, на которых можно было бы построить школу, — пояснила Елена Волкова. — Одни участки не подходят из-за маленькой площади, другие находятся в частной собственности, для использования третьих необходимо потратить огромные деньги для переноса коммуникаций».

По ее словам, единственным подходящим участком является место за торговым центром «Круиз».

Для этого участок площадью 2,7 га нужно было перевести из лесной зоны в зону для строительства школ.

После таких заявлений губернатор Николай Любимов, проконсультировавшись с руководством города, поручил провести опрос по поводу строительства школы на площадке портала «Наш Дом Рязань».

Голосование проходило с 20 по 26 февраля и сопровождалось подозрительно резким ростом числа высказавшихся за строительство школы и протестами рязанцев, обвинявших мэрию в накрутке голосов.

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