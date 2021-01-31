Корреспондент рязанской «Новой газеты» рассказал об избиениях протестующих

Корреспондента рязанской «Новой газеты» отпустили из отдела полиции. Он рассказал, что был свидетелем избиений некоторых протестующих силовиками.

Корреспондента рязанской «Новой газеты» отпустили из отдела полиции. Он рассказал, что был свидетелем избиений некоторых протестующих силовиками, сообщается на сайте издания. Также, по его словам, у доставленных в отдел отбирают мобильные телефоны без составления документов об изъятии. Были задержаны около 30 человек.

Одному из пострадавших, Алексею Борисову, были нанесены серьезные травмы. Его госпитализировали на скорой помощи, отметил Кольцов.

По его данным, Борисова и еще нескольких человек избивали в «будке» ОМОНа.

«Били жестоко. Ребята не сопротивлялись», — добавил корреспондент.

Напомним, во время работы на несанкционированном митинге задержали корреспондента рязанского бюро «Новой газеты» Григория Кольцова. Кольцов снимал, как полиция и Росгвардия блокировали колонну сторонников Навального, идущую с площади Победы на площадь Ленина. Его доставили в Железнодорожный отдел полиции. Некоторое время он не выходил на связь.

Напомним, в воскресенье, 31 января, в Петербурге, Москве, Рязани и других городах России проходят несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального.

Ранее МВД России напомнило, что несогласованные митинги незаконны, и за призывы к ним полиция будет привлекать к ответственности.