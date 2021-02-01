Рязанского активиста избили в автозаке до разрыва легкого

Рязанец находится в ОКБ. Как выяснилось, помимо перелома трех ребер и других травм, у него повреждено легкое. Врачи удалили воздух из грудной клетки пострадавшего.

У избитого в автозаке рязанского активиста Алексея Борисова диагностировали разрыв легкого. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили его друзья.

Рязанец находится в ОКБ. Как выяснилось, помимо перелома трех ребер и других травм, у него повреждено легкое. Врачи удалили воздух из грудной клетки пострадавшего.

Близкие Борисова уточнили, что ночью к избитому активисту приходил следователь, который интересовался, подавал ли пострадавший жалобу на задержание.

Друзья Борисова отметили, что он обратился в рязанскую и Генеральную прокуратуры.

«Характер травм, даже по отдельности, квалифицируется как тяжкий вред здоровью, поэтому Алексей будет настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении избивших его сотрудников полиции», — отметили знакомые мужчины.