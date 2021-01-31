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На Дальнем Востоке прошли малочисленные несогласованные митинги
В Хабаровске и Владивостоке в воскресенье, 31 января, прошли несогласованные акции протеста. Они оказались малочисленными.

На Дальнем Востоке в воскресенье, 31 января, прошли несогласованные митинги. Они оказались малочисленными, сообщает РИА Новости.

В Хабаровске и Владивостоке в центр вышли по несколько десятков человек, прошли отдельные задержания нарушителей.

В Хабаровске МВД сообщает о 13 задержанных при 58 участниках, во Владивостоке задержали несколько человек, в том числе с агитационными плакатами.

По информации департамента внутренней политики Приморья, на несогласованный митинг в центре Владивостока вышли около 60 человек. По данным корреспондента РИА Новости, задержания полицейские проводят корректно: правоохранители представляются и спрашивают данные задержанного, потом проводят в рейсовый городской автобус.

Задержли журналистку издания Sotavision Екатерину Ищенко, которая вела трансляцию на YouTube, пока ее везли в отдел полиции. По ее словам, в отделе перед ней извинились и уже отпустили. В полицейском автобусе оказалась также журналистка «Новой газеты» Валерия Федоренко, ее тоже вскоре выпустили.

Полиция перекрыла подземные переходы в центре города. Участники акции ушли на набережную и вышли на лед. По данным VL.ru, участники митинга водят хороводы и гуляют по льду Амурского залива.

Напомним, несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. МВД России напомнило, что несогласованные митинги незаконны, и за призывы к ним полиция будет привлекать к ответственности.

В городах России в ходе несанкционированных митингов в поддержку Алексея Навального задержали 3 352 человека.