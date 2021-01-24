В России на акциях протеста 23 января задержали почти 3,5 тысячи человек

В России на акциях протеста 23 января задержали почти 3,5 тысячи человек. Общее число задержанных — рекордное за всю историю протестных акций в современной истории России.

В городах России в ходе несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального задержали 3 352 человека. Данные приводит «Медуза» со ссылкой на «ОВД-Инфо» по состоянию на утро 24 января.

В Москве на акции протеста задержали более 1331 человек, в Санкт-Петербурге — 501.

Другими лидерами по задержаниям стали Новосибирск (97 задержанных), Воронеж (92), Казань (91) и Нижний Новгород (90).

Большинству вменяют административные статьи о нарушении правил участия в акции (первом или повторном) и о создании помех городской инфраструктуре.

Общее число задержанных — рекордное за всю историю протестных акций в современной истории России. До этого 12 июня 2017 года задержали 1769 человек.

По данным карты «ОВД-Инфо», в Рязани задержали 17 человек, однако по данным источников в полиции, в субботу, 23 января, задержали более 80 протестующих. Точное число пока неизвестно.

Правозащитники просят рязанцев, задержанных во время несанкционированных протестов 23 января и находящихся в полиции, сообщить о себе через проект «ОВД-инфо».