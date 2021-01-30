«Дворец Путина» в Геленджике принадлежит Аркадию Ротенбергу

«Дворец Путина» в Геленджике принадлежит Аркадию Ротенбергу. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Опубликовано интервью с Ротенбергом.

«Дворец Путина» в Геленджике принадлежит Аркадию Ротенбергу. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

Ранее Mash опубликовал видео с прогулкой по стройке и попросил отозваться владельца. По словам журналиста, ему удалось первому попасть в здание, которое уже шесть лет строят в Геленджике.

Позже выяснилось, что дом на мысе Идокопас принадлежит предпринимателю Аркадию Ротенбергу. Бенефициар дал интервью главному редактору Mash.

«Достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное. Мы хотим там построить апарт-отель, поэтому там большое количество комнат», — рассказал Ротенберг.

Он добавил, что ему нравится отельный бизнес и он уже имеет объекты в Крыму, на Алтае и на Дальнем Востоке.

На вопрос о том, почему он «признался» только сейчас, Ротенберг ответил так: «Это чисто человеческий фактор. Скандал вокруг этого и всякие инсинуации… Там же нет ничего незаконного».

Он оценил состояние стройки как «пока неудовлетворительное».

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит. При этом в Кремле отказались назвать владельца постройки.