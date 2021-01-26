В Кремле заявили, что не будут разглашать имена владельцев дворца в Геленджике

На вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Просьбы о разглашении имен владельцев в Кремле посчитали некорректным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут разглашать имена владельцев дворца в Геленджике. Там это считают некорректным, передает РИА Новости .

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотреть фильм о дворце Алексея Навального, так как у него нет времени, но пролистал некоторые видеоподборки. Глава государства заявил, что ему и его родственникам не принадлежит и не принадлежало ничего из перечисленного в ролике.

«Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто был бы некорректно», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, кому принадлежит этот объект.

Также пресс-секретарь президента опроверг то, что Путин и его родственники могут не быть юридическими владельцами объекта.

«Не соглашусь с вами, в этом расследовании утверждается, что это „дворец Путина“ и что он строился для Путина», — сказал Песков.

Он также прокомментировал обращения некоторых журналистов о том, что над объектом находится зона, где нельзя летать. Пресс-секретарь президента отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО и ФСБ».

«Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», — уточнил Песков.