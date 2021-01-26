\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
Чтв, 28
-1°
ЦБ USD 75.64 0.78 27/01
ЦБ EUR 91.67 0.52 27/01
Нал. USD 75.09 / 76.8 13:50
Нал. EUR 91.24 / 92.04 13:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
9 269
Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сра...
Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завер...
22 января 09:56
1
10 019
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
20 января 16:31
13 718
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
20 января 11:49
17 667
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Кремле заявили, что не будут разглашать имена владельцев дворца в Геленджике
На вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Просьбы о разглашении имен владельцев в Кремле посчитали некорректным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут разглашать имена владельцев дворца в Геленджике. Там это считают некорректным, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотреть фильм о дворце Алексея Навального, так как у него нет времени, но пролистал некоторые видеоподборки. Глава государства заявил, что ему и его родственникам не принадлежит и не принадлежало ничего из перечисленного в ролике.

«Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто был бы некорректно», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, кому принадлежит этот объект.

Также пресс-секретарь президента опроверг то, что Путин и его родственники могут не быть юридическими владельцами объекта.

«Не соглашусь с вами, в этом расследовании утверждается, что это „дворец Путина“ и что он строился для Путина», — сказал Песков.

Он также прокомментировал обращения некоторых журналистов о том, что над объектом находится зона, где нельзя летать. Пресс-секретарь президента отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО и ФСБ».

«Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», — уточнил Песков.