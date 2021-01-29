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Видео: Mash попытался опровергнуть расследование Навального о «дворце Путина»
Главный редактор Mash Максим Иксанов попытался опровергнуть расследование Навального о «дворце Путина». По словам журналиста, ему удалось первому попасть в здание, которое уже 6 лет строят в Геленджике.

Главный редактор Mash Максим Иксанов попытался опровергнуть расследование Навального о «дворце Путина». По словам журналиста, ему удалось первому попасть в здание, которое уже 6 лет строят в Геленджике.

Представитель технического надзора, который следит за возведением дворца, впустил команду Mash на территорию и дал им час на съемку внутри и снаружи — без ограничений.

Первое, на что обратил внимание Иксанов, — ворот на парадном входе нет. В самом же дворце «один сплошной бетон», все помещения находятся на нулевом этапе строительства.

Осмотр главред Mash начал с «кальянной», которую назвал бытовкой для строителей, которую они, возможно, используют как место для перекура. «Комната грязи» располагается рядом с бассейном, поведал Иксанов. По словам представителя технического надзора, по проекту здесь будут душевые. «Аквадискотеку» строители называют фонтаном, сам журналист посчитал, что она похожа на бассейн с местом для бара. В «театре» есть наметки сцены, само помещение строители называют концертной площадкой.

Для чего все же предназначен дворец, выяснить не удалось. Закончить строительство намерены через 5-6 лет, отметил главред Mash. Он также добавил, что хочет узнать, кому же на самом деле принадлежит «все это добро» и призвал хозяев отозваться.

Владения вокруг самого дворца журналисты не сняли, ограничившись тем, что назвали их «территорией с красивым садом».

После того, как Mash опубликовал «первую экскурсию по дворцу в Геленджике», паблик «Лентач» напомнил, что в своем расследовании Алексей Навальный рассказывал о стройке. В частности, он говорил о том, что из-за неправильной планировки в здании не работала вентиляция, была высокая влажность, образовалась плесень. Поэтому все решили переделать. «Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново», — сообщалось в расследовании. «Согласно расследованию „Проекта“, Mash контролируется Степаном Ковальчуком — внучатым племянником Юрия Ковальчука — друга Путина, который много раз упоминается в расследовании о дворце», — добавил «Лентач».

Ранее Владимир Путин заявил, что дворец ему не принадлежит. При этом в Кремле отказались назвать владельца объекта.