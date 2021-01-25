Путин высказался о фильме Навального о дворце

Отметим, фильм «Дворец для Путина», опубликованный на канале Алексея Навального в YouTube 19 января, на сегодняшний день посмотрели 6,07 млн раз.

В понедельник, 25 января, Владимир Путин высказался о фильме ФБК (включен в список иностранных агентов) о дворце президента. Во время видеосвязи со студентами глава государства заявил, что из-за отсутствия времени сам он фильм не смотрел, а только листал подборки, которые ему приносили помощники.

«Сразу хочу сказать — ничего из того, что там указано, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и не принадлежало», — подчеркнул Путин.

Отметим, фильм «Дворец для Путина», опубликованный на канале Алексея Навального в YouTube 19 января, на сегодняшний день посмотрели 86 млн раз.