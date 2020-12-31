Итоги года: как Грекова пытались сделать героем России

Мы начинаем публиковать серию материалов из спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2020». Первый текст посвящен рязанскому вице-губернатору Игорю Грекову.

Мы начинаем публиковать серию материалов из спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2020». Первый текст посвящен рязанскому вице-губернатору Игорю Грекову.

17 декабря вице-губернатор стал одним из главных персонажей пресс конференции президента. Александра Безукладова, представившаяся директором регионального выпуска МК, попросила главу государства присвоить Игорю Грекову звание Героя России.

Девушка, которая для привлечения внимания, вооружилась табличкой «Я беременна», рассказала, что чиновник спас во время пожара в Скопинском районе семерых человек, среди которых были старики и дети.

«Вы меня надули… Это героический поступок, если человек в мирное время спасал жизни, он заслуживает государственной награды. Какой, мы подумаем», — ответил президент на неожиданную просьбу.

Напомним, что 7 октября на территории воинской части в селе Шелемишевские хутора произошел пожар, в результате которого начали взрываться снаряды.

Реплика Безукладовой вызвала бурный резонанс в федеральных СМИ. Известный журналист-пропагандист Владимир Соловьев сравнил Грекова с Бэтменом и мультипликационным Черным плащем. Шоумен Иван Ургант в одном из своих вечерних эфиров на первом канале по примеру Безукладовой приклеил к своему компьютеру табличку «Я беременна».

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