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После обращения ведущего Первого канала к Любимову оставшимся без дома погорельцам Новоселок помогут
Уже заключены договоры на оплату съемного жилья всем пострадавшим, зарегистрированным в сгоревшем доме. Семьям, которые самостоятельно оплачивали проживание, компенсируют расходы.

Семьям, оставшимся без дома после пожара в Новоселках, компенсируют затраты на съемное жилье. Об этом сообщила глава администрации Рязанского района Наталья Жунева на рабочей встрече с губернатором в понедельник, 25 января.

По словам Жуневой, уже заключены договоры на оплату съемного жилья всем пострадавшим, зарегистрированным в сгоревшем доме. Семьям, которые самостоятельно оплачивали проживание, компенсируют расходы. Она заметила, что администрация района также компенсирует затраты на бензин семье, которая возит ребенка в школу в Новоселки. Эти меры поддержки будут сохраняться до тех пор, пока власти не найдут возможность предоставить погорельцам постоянное жилье.

Глава администрации отметила, что лично встречалась с многодетной семьей Светланы Абрамовой, которая выступила на программе «Мужское и женское» на Первом канале. «Была у них в квартире, посмотрела условия, в которых сейчас они проживают с детьми. Условия их устраивают, но говорят, что пол холодный. Сказали, что сами подыщут другую квартиру на съем, пока им не будет предоставлено постоянное жилье», — рассказала Жунева.

Вопрос предоставления постоянного жилья остается открытый. «Законных методов дать им жилье на настоящий момент нет. Они не первые в очереди на улучшение жилищных условий. Но мы обязательно найдем вариант помочь», — подчеркнул Николай Любимов.

Напомним, после передачи на Первом канале ситуацией заинтересовалась региональная прокуратура. Губернатор потребовал срочно разобраться в ситуации семей, оставшихся без жилья после пожара в Новоселках.