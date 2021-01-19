Любимов потребовал срочно разобраться в ситуации семей, оставшихся без жилья после пожара в Новоселках

Губернатор назвал сюжет об этой трагедии вопиющим. Напомним, после того, как ведущий Первого канала обратился к Любимову, проверку начали следком и прокуратура.

На заседании во вторник, 19 января, Николай Любимов поднял вопрос о семьях, оставшихся без жилья после пожара в Новоселках. Губернатор назвал сюжет об этой трагедии вопиющим.

«Люди рассказывали в программе, как их постоянно „футболили“, не переселяли из аварийного жилья, сейчас не оказывали помощи в предоставлении удобного для жизни жилья, предлагали компенсации в 15 тысяч рублей либо переселиться в социальные центры. Это никуда не годится вообще, это недопустимо», — заявил глава региона.

Он потребовал срочно разобраться в ситуации. «Нет сомнения, что виновные будут наказаны. Сейчас самое главное — реально помочь пострадавшим людям», — сказал Любимов.

Также губернатор поручил всем главам администраций районов контролировать подобные вопросы. «Допускать таких ситуаций нельзя», — заключил он.

Напомним, после того, как ведущий Первого канала обратился к Любимову, проверку начали следком и прокуратура.