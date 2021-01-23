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В России сторонники Навального планируют продолжать акции протеста
В России сторонники Алексея Навального планируют возобновить акции протеста в следующие выходные. Об этом рассказал руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Сторонники Алексея Навального планируют возобновить акции протеста в следующие выходные. Об этом рассказал руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков во время эфира на YouTube-канале «Навальный Live». По его словам, в следующие выходные сторонники оппозиционера готовятся к продолжению протестных акций.

«Мы не подстраиваемся сейчас под погоду, под обстоятельства. Мы понимаем, что организовать что-либо будет в тысячу раз труднее, хотя бы по той причине, что сейчас там почти все наши региональные координаторы под административным арестом», — отметил Волков.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального проходят в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности.

В Рязани задерживали протестующих. Люди собирались на площади Победы, шли по Первомайскому проспекту к площади Ленина, а после к Кремлю.

По предварительным данным, в Рязани задержали более 80 человек.