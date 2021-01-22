В некоторых школах Рязанской области 23 января объявили учебным днем

Ранее минобр призвал «оградить детей от прогулок» 23 января. Полиция предупредила о наказании за участие в акциях 23 января.

В некоторых школах Рязанской области 23 января объявили учебным днем. Пока речь идет о школах в Рыбном.

В местной школе №4 рассказали, что «соответствующее распоряжение сверху поступило после обеда». Директор школы №2 Юрий Широков пояснил, что оно касается учеников с 8 по 11 класс.

«Уроков не будет. Завтра ведь митинг в Рязани. Там все будет, как в Белоруссии. И чтобы туда не попали дети, мы проведем с ними воспитательную работу», — отметил Широков.

В свою очередь, директор рыбновской школы №5 Светлана Миняева сообщила, что о таком распоряжении ничего не знает и, наоборот, советует не выпускать детей на улицу 23 января.

Ранее минобр призвал «оградить детей от прогулок» 23 января. Полиция предупредила о наказании за участие в акциях 23 января.