Путин отреагировал на вопрос рязанца о невыдаче бесплатных лекарств от ковида

Рязанец пожаловался, что «все его знакомые с подтвержденным диагнозом [COVID-19] лечатся за свои деньги». По словам жителя региона, бесплатные лекарства не доходят до жителей.

Владимир Путин ответил на вопрос рязанца о невыдаче бесплатных лекарств от ковида. Вопрос жителя региона Владимира Коршунова президент зачитал в четверг, 17 декабря, во время пресс-конференции.

Коршунов в своем письме пожаловался, что «все его знакомые с подтвержденным диагнозом [COVID-19] лечатся за свои деньги», а бесплатные лекарства не доходят до жителей.

«Где деньги? Вот это тоже очень интересует», — заявил Путин, дочитывая вопрос рязанца.

Президент заявил, что регионы получили 10 млрд на закупку СИЗов, подготовку больниц для борьбы с ковидом, 5 млдр — на выдачу бесплатных лекарств на дому.

«Рязанской области все деньги перечислили. Почему там до сих пор не дают лекарства? Непонятно. Обязательно будем разбираться», — заявил Путин.