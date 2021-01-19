Убийцу рязанской журналистки проверят на вменяемость

В убийстве женщины подозревают ее супруга Алексея Шеплякова. В понедельник, 18 января, мужчину арестовали на два месяца. Ему предстоит пройти несколько экспертиз, в том числе и психиатрическую.

Предполагаемого убийцу рязанской журналистки Жанны Шепляковой проверят на вменяемость. Об этом говорится в сюжете ТКР.

В убийстве женщины подозревают ее супруга Алексе Шеплякова. В понедельник, 18 января, мужчину арестовали на два месяца. Ему предстоит пройти несколько экспертиз, в том числе и психиатрическую.

Напомним, тело 33-летней журналистки с множественными ножевыми ранениями обнаружили вечером 15 января. По версии следствия, муж Шепляковой забрал двоих сыновей и убил супругу, а после этого уехал в Тверскую область. Там мужчина сдался полиции.