В Минобороны прокомментировали серьезное ДТП под Рязанью

По данным министерства автомобиль Hyundai под управлением гражданского лица выехал на «встречку» и столкнулся с военным автомобилем. Никто из военнослужащих не пострадал.

В Минобороны подтвердили, что в пятницу, 15 января, на участке дороги Рязань-Спасск в районе Дубровичей произошло ДТП с военным автомобилем «КамАЗ». Об этом пишет ИД « Пресса ».

По данным министерства автомобиль Hyundai под управлением гражданского лица выехал на «встречку» и столкнулся с военным автомобилем. Никто из военнослужащих не пострадал.

Командование Рязанского гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту ДТП.

Ранее появилось видео с места аварии. По информации очевидцев, в ДТП есть жертвы. О ДТП рассказал очевидец.