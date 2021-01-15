В Минобороны прокомментировали серьезное ДТП под Рязанью
По данным министерства автомобиль Hyundai под управлением гражданского лица выехал на «встречку» и столкнулся с военным автомобилем. Никто из военнослужащих не пострадал.
В Минобороны подтвердили, что в пятницу, 15 января, на участке дороги Рязань-Спасск в районе Дубровичей произошло ДТП с военным автомобилем «КамАЗ». Об этом пишет ИД «
По данным министерства автомобиль Hyundai под управлением гражданского лица выехал на «встречку» и столкнулся с военным автомобилем. Никто из военнослужащих не пострадал.
Командование Рязанского гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту ДТП.
Ранее появилось видео с места аварии. По информации очевидцев, в ДТП есть жертвы. О ДТП рассказал очевидец.