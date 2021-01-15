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В ДТП с военным «КамАЗом» под Рязанью погиб один человек
Столкнулись Hyundai и «КамАЗ». «Легковушка» вылетела на «встречку». Погибший находился в «легковушке».

В ДТП у села Дубровичи с участием военного «КамАЗа» погиб один человек. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По информации собеседника агентства, погибший находился в «легковушке».

Известно, что столкнулись Hyundai и «КамАЗ». «Легковушка» вылетела на «встречку». Никто из военнослужащих не пострадал.

Ранее появилось видео и фото с места аварии. Очевидец рассказал, что погиб пассажир Hyundai.