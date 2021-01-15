Очевидец рассказал о погибшем в ДТП под Рязанью

По словам автора сообщения, за рулем «легковушки» была девушка. Очевидец заявил, что ее увезли на скорой.

Очевидец рассказал, что в ДТП под Рязанью погиб молодой человек. Об этом он написал в соцсети. По словам автора сообщения, за рулем «легковушки» была девушка.

Очевидец заявил, что ее увезли на скорой.

Напомним, Hyundai столкнулся с военным автомобилем. С места появились фото и видео. Произошедшее прокомментировали в Минобороны. В аварии погиб человек.