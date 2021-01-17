Алексей Навальный сел в самолет до Москвы

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный сел в самолет до Москвы. Он возвращается в Россию из Германии. Самолет должен приземлиться в аэропорту Внуково.

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный сел в самолет авиакомпании «Победа» до Москвы, сообщает «Медуза». Он возвращается в Россию из Германии.

В аэропорту Берлина Навального привезли к самолету на черной Audi. Их с женой сопровождала вторая правительственная машина и экипажи полиции.

Время полета составит 2 часа 25 минут. Самолет должен приземлиться в аэропорту Внуково.

По данным тех, кто находится в аэропорту, внутрь здания пускают только при наличии билета на рейс. На территории Внуково также замечены автозаки.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа 2020 года. Он впал в кому. Его перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили. Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда в организме Навального.

Продолжение: самолет с Навальным вместо Внуково отправили в Шереметьево.