Алексей Навальный сел в самолет до Москвы

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный сел в самолет авиакомпании «Победа» до Москвы,
В аэропорту Берлина Навального привезли к самолету на черной Audi. Их с женой сопровождала вторая правительственная машина и экипажи полиции.
Время полета составит 2 часа 25 минут. Самолет должен приземлиться в аэропорту Внуково.
По данным тех, кто находится в аэропорту, внутрь здания пускают только при наличии билета на рейс. На территории Внуково также замечены автозаки.
Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа 2020 года. Он впал в кому. Его перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили. Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда в организме Навального.
Продолжение: самолет с Навальным вместо Внуково отправили в Шереметьево.