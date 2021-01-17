Соцсети: самолет с Навальным вместо Внуково отправили в Шереметьево

Соцсети: самолет, на котором из Берлина летит Алексей Навальный, перенаправили из Внукова в аэропорт Шереметьево. Однако в пресс-службе авиакомпании «Победа» сообщили, что самолет с Навальным находится в зоне ожидания аэропорта Внуково.

Самолет Алексея Навального вечером 17 января перенаправили в аэропорт Шереметьево. Во Внуково он не сядет, так как там закрыли полосу из-за поломки снегоуборочной техники, сообщает телеграм-канал Baza.

При этом, по официальным данным, прибытие во Внуково задержано до 19:53. В пресс-службе авиакомпании «Победа» сообщили, что самолет с Навальным находится в зоне ожидания аэропорта Внуково.

Во Внуково в зоне прилета сейчас находятся около 300 человек. Очевидцы сообщают о задержанных.

Напомним, Алексей Навальный 17 января вылетел на самолете авиакомпании «Победа» до Москвы. Он возвращается в Россию из Германии после лечения в берлинской клинике.