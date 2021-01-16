Муж убитой рязанской журналистки угрожал ей раньше

Стало известно, что подозреваемый в убийстве рязанской журналистки Жанны Шепляковой угрожал ей убийством раньше. Об этом рассказала близкая подруга погибшей.

Стало известно, что подозреваемый в убийстве рязанской журналистки Жанны Шепляковой угрожал ей убийством раньше. Об этом в разговоре с «КП-Рязань» рассказала близкая подруга погибшей.

По словам женщины, проблемы с мужем начались с осени. Супруги ссорились, муж сильно ревновал жену. В октябре 2019 года команда журналистов прилетела из Сочи в Москву. Жанну Шеплякову встречал ее муж Алексей. Он довез Жанну до ближайшего леса, вытащил из машины и стал угрожать убийством, если она расскажет об измене. Тогда женщина не заявила в полицию, и пара прожила вместе еще год. После журналистка подала на развод. После развода женщина собиралась завести семью с другим мужчиной.

Осенью прошлого года бывший муж забрал свои вещи и съехал с квартиры. Вечером 15 января Алексей вновь появился в квартире Жанны и заявил, что хочет забрать сыновей. После отказа он началась ссора. Женщина написала об этом подруге и брату.

«Жанна меня просила как-то, что если с ней что-то случится, то винить ее мужа. Она подозревала, что подобное может произойти», — добавила подруга погибшей.

Напомним, в Рязани убили редактора портала «Рязань.Лайф». Подозреваемый — муж убитой, он задержан. Тело Жанны Шепляковой с ножевыми ранениями обнаружили в квартире. Возбуждено уголовное дело.