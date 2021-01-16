\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 16
-13°
Вск, 17
-21°
Пнд, 18
-22°
ЦБ USD 73.55 -0.25 16/01
ЦБ EUR 89.25 -0.4 16/01
Нал. USD 73.38 / 75.47 17:07
Нал. EUR 88.95 / 89.75 22:44
Новости
Коронавирус
Публикации
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
Вчера 12:00
3 315
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
11 729
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
25 685
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 января 13:10
48 122
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Муж убитой рязанской журналистки угрожал ей раньше
Стало известно, что подозреваемый в убийстве рязанской журналистки Жанны Шепляковой угрожал ей убийством раньше. Об этом рассказала близкая подруга погибшей.

Стало известно, что подозреваемый в убийстве рязанской журналистки Жанны Шепляковой угрожал ей убийством раньше. Об этом в разговоре с «КП-Рязань» рассказала близкая подруга погибшей.

По словам женщины, проблемы с мужем начались с осени. Супруги ссорились, муж сильно ревновал жену. В октябре 2019 года команда журналистов прилетела из Сочи в Москву. Жанну Шеплякову встречал ее муж Алексей. Он довез Жанну до ближайшего леса, вытащил из машины и стал угрожать убийством, если она расскажет об измене. Тогда женщина не заявила в полицию, и пара прожила вместе еще год. После журналистка подала на развод. После развода женщина собиралась завести семью с другим мужчиной.

Осенью прошлого года бывший муж забрал свои вещи и съехал с квартиры. Вечером 15 января Алексей вновь появился в квартире Жанны и заявил, что хочет забрать сыновей. После отказа он началась ссора. Женщина написала об этом подруге и брату.

«Жанна меня просила как-то, что если с ней что-то случится, то винить ее мужа. Она подозревала, что подобное может произойти», — добавила подруга погибшей.

Напомним, в Рязани убили редактора портала «Рязань.Лайф». Подозреваемый — муж убитой, он задержан. Тело Жанны Шепляковой с ножевыми ранениями обнаружили в квартире. Возбуждено уголовное дело.