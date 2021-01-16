Блогеры сняли видео в поддержку мальчика, потерявшего конечности в ДТП под Рязанью

Блогеры сняли видео для мальчика, потерявшего конечности в ДТП под Рязанью. Маргарита Грачева и Константин Дебликов, у которых есть бионические протезы, поддержали Влада.

Мать мальчика, потерявшего обе ноги и руку в аварии с автобусом под Рязанью, поделилась в своем Instagram видео, которые сняли для ее сына Маргарита Грачева и Константин Дебликов.

«Привет, Влад, я узнал, что ты лежишь в больнице, я хочу пожелать тебе здоровья и сил. Перетерпеть это очень сложно, я сам через подобное прошел, и я понимаю, насколько тебе сейчас тяжело, но знай, что скоро вся боль пройдет, и станет легче. Ты получишь свои железные руки и ноги, при помощи которых будешь делать все те вещи, какие только захочешь. Мы все тебе обязательно поможем», — сказал Константин Дебликов.

Маргарита Грачева тоже записала видео для Влада. Она рассказала, что ее называют мама-трансформер, потому что у нее есть бионическая рука.

Мать Влада отметила, что видео воодушевили сына.

Ранее Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук (107 тысяч подписчиков в Instagram), а также Константин Дебликов, который лишился конечностей в результате несчастного случая (124 тысячи подписчиков в Instagram), поддержали Владислава Синилкина, попросив зрителей собрать средства на реабилитацию.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, 10-летний мальчик потерял обе ноги и руку.