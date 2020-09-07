Жильцы аварийного дома на улице Колхозной записали видеообращение к президенту

Рязанцы сообщили, что их дом не расселяют, несмотря на то, что он признан аварийным.

Жильцы аварийного дома №8 на улице Колхозной записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Ролик опубликован на YouTube.

Рязанцы сообщили, что их дом не расселяют, несмотря на то, что он признан аварийным. Они отметили, что вынуждены жить в ужасных условиях.

В доме обрушились потолок, балкон, крыша, которая чуть не забила двух женщин.

Местные жители отметили, что обращались к рязанским властям, но те игнорируют их. Рязанцы просят призвать чиновников к ответу.

«Просим вас решить проблему и дать чиновникам указание на расселение жителей дома №8 по улице Колхозной», — сказали рязанцы.

Ранее в мэрии сообщили, что собственники могут получить помещения из маневренного фонда. Также власти обсуждали с жильцами аварийного дома варианты переезда.

До этого жильцы аварийного дома на улице Колхозной записали видеообращение к губернатору.