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Власти обсудили с жильцам аварийного дома на улице Колхозной варианты их переезда
На встрече обсудили вопросы, связанные с аварийным состоянием дома.

В четверг, 3 сентября, с жильцами аварийного дома №8 на улице Колхозной встретились и.о. главы администрации Сергей Савин, руководители управления энергетики и ЖКХ, правового управления и управления общественных отношений.

На встрече обсудили вопросы, связанные с аварийным состоянием дома, интересы жителей по переселению, возможности предоставления маневренного фонда — представители мэрии выразили готовность повторно показать квартиры в качестве временного выхода из сложившейся ситуации.

В качестве примера взаимодействия по ситуации с аварийными домами рязанцам представили дом №40 на улице Шедрина. На данный момент с его жителями решили вопрос с переселением, предлагаемые варианты маневренного фонда устроили их.

«В отношении ситуации с аварийным жильем в администрации на постоянной основе создана рабочая группа, которая проработает разные подходы к решению вопроса», — отметил Сергей Савин.