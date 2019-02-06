Дом, где разбиваются… В рязанском общежитии с обвалившимся потолком рухнул балкон

Во вторник, 5 февраля, в общежитии на улице Колхозной № 8 рухнул балкон на втором этаже.
По словам жителей, ветхая конструкция обрушилась из-за снега, который упал на нее. Никто из жильцов не пострадал.
«Балкон давно разрушался. Чтобы туда не выходили — дверь затянули саморезами. Мы даже подписывали документ, в котором обещали не выходить на него», — отмечает местный житель.
Он рассказывает, что под балконом находится летний выход из общежития.
«Летом там постоянно ходили соседи, чтобы повесить белье или пожарить шашлыки», — поделился собеседник.
В мае 2017 года в доме
Позже провал заделали и установили подпорки под потолок и пол на первом этаже.
Шлакоблочную двухэтажку 1954 года постройки
Здание обязаны снести до 31 декабря 2020 года, а до этого расселить жителей.