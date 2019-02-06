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13:41, 6 февраля 2019 615
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Дом, где разбиваются… В рязанском общежитии с обвалившимся потолком рухнул балкон

Дом, где разбиваются… В рязанском общежитии с обвалившимся потолком рухнул балкон

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 5 февраля, в общежитии на улице Колхозной № 8 рухнул балкон на втором этаже.

По словам жителей, ветхая конструкция обрушилась из-за снега, который упал на нее. Никто из жильцов не пострадал.

«Балкон давно разрушался. Чтобы туда не выходили — дверь затянули саморезами. Мы даже подписывали документ, в котором обещали не выходить на него», — отмечает местный житель.

Он рассказывает, что под балконом находится летний выход из общежития.

«Летом там постоянно ходили соседи, чтобы повесить белье или пожарить шашлыки», — поделился собеседник.

В мае 2017 года в доме обрушилась крыша, которая чуть не забила двух женщин.

Позже провал заделали и установили подпорки под потолок и пол на первом этаже.

Шлакоблочную двухэтажку 1954 года постройки признали аварийной только после обрушения крыши, ранее дважды дом считали пригодным для жилья.

Здание обязаны снести до 31 декабря 2020 года, а до этого расселить жителей.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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