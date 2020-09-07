В Рязани начались работы по ремонту моста у цирка

На улице Ленина перекрыли движение для пешеходов.

В понедельник, 7 сентября, в Рязани начались работы по ремонту моста у цирка. На улице Ленина перекрыли движение для пешеходов со стороны Почтамта. Там установили ограждения и информационные знаки.

Движение на мосту планируют перекрыть не ранее 20 сентября.

О закрытии движения на улице Ленина и о работе общественного транспорта в этот период предупредят дополнительно.

Губернатор извинился перед рязанцами за предстоящее перекрытие моста.