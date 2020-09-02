Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 02
19°
Чт, 03
19°
Пт, 04
19°
ЦБ USD 73.86 0.28 03/09
ЦБ EUR 87.74 -0.41 03/09
Нал. USD 74.85 / 76.25 18:03
Нал. EUR 88.70 / 89.65 18:03
Новости
Коронавирус
Публикации
Как пойти за грибами и вернуться живым. Отряд «ЛизаАлерт» о горячем се...
Заблудиться могут и новички, и бывалые грибники, которы...
1 час назад
180
Питание, поборы и кипа документов. Топ самых громких школьных скандало...
Мы собрали для вас подборку самых запоминающихся новост...
31 августа 2020 18:58
4 850
Медцентр «Мед Технолоджи» предложил жителям Рязани и области лечение о...
Лечение начинается после точного обследования и постано...
31 августа 17:10
3 361
Выгодно, легально, безопасно. Рязанцам рассказали о букмекерской компа...
Компания работает на российском рынке абсолютно легальн...
31 августа 16:15
3 291
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Движение на мосту у цирка перекроют не раньше 20 сентября — мэрия
В городе начнут подготовительные работы для изменения маршрутов троллейбусов.

Движение на мосту у цирка перекроют не раньше 20 сентября. Об этом в среду, 2 сентября, сообщил сайт рязанской мэрии.

С 20 сентября в городе начнут подготовку для изменения маршрутов троллейбусов. Работу будут проводить на перекрестках улиц Ленина и Свободы, а тажке Новой и Циолковского.

Информация о закрытии движения и временных маршрутах общественного транспорта появится позже.

С 4 сентября рабочие станут делать строительный городок в районе Почтамта. Далее на время ремонта установят информационные щиты и знаки. С 7 сентября подрядчик приступит к строительству кабельной линии.

С 8 сентября для пешеходов ограничат движение по тротуару моста со стороны Почтамта.

Ранее мэрия рассказала о сроках перекрытия моста на улице Ленина. Под мостом планируют сделать тоннель, который свяжет две части Лыбедского бульвара. Он будет состоять из двух освещенных арок. Реконструкция обойдется в 178,8 миллиона рублей.

Губернатор извинился перед рязанцами за предстоящее перекрытие моста.

Новость дополняется