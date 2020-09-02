Движение на мосту у цирка перекроют не раньше 20 сентября. Об этом в среду, 2 сентября, сообщил сайт рязанской мэрии.
С 20 сентября в городе начнут подготовку для изменения маршрутов троллейбусов. Работу будут проводить на перекрестках улиц Ленина и Свободы, а тажке Новой и Циолковского.
Информация о закрытии движения и временных маршрутах общественного транспорта появится позже.
С 4 сентября рабочие станут делать строительный городок в районе Почтамта. Далее на время ремонта установят информационные щиты и знаки. С 7 сентября подрядчик приступит к строительству кабельной линии.
С 8 сентября для пешеходов ограничат движение по тротуару моста со стороны Почтамта.
Ранее мэрия рассказала о сроках перекрытия моста на улице Ленина. Под мостом планируют сделать тоннель, который свяжет две части Лыбедского бульвара. Он будет состоять из двух освещенных арок. Реконструкция обойдется в 178,8 миллиона рублей.
Губернатор извинился перед рязанцами за предстоящее перекрытие моста.
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