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Защита Ефремова перевела трем потерпевшим по одному рублю
Речь идет о гражданских исках вдовы, брата и младшего сына рязанца Сергея Захарова.

Защита Михаила Ефремова перевела трем потерпевшим компенсацию по одному рублю. Об этом в четверг, 3 сентября, заявил адвокат актера Эльман Пашаев, передает РИА Новости.

Речь идет о гражданских исках вдовы, брата и младшего сына скончавшегося после ДТП рязанца Сергея Захарова. Их адвокат Александр Добровинский ранее отмечал, что это символическая сумма, близким погибшего не нужны деньги от Ефремова.

Четвертый потерпевший — старший сын Виталий — заявил иск к Ефремову на 7,5 миллиона рублей за вычетом 200 тысяч, которые сторона защиты перевела в качестве компенсации.

На заседании Ефремов признал вину. До этого он неоднократно отказывался признать вину, утверждая, что не помнит обстоятельств аварии.

Ранее прокурор предложила суду отправить Ефремова в колонию общего режима на 11 лет и запретить водить машину.

Напомним, ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которого был рязанец Сергей Захаров. Он работал в столице курьером. Мужчина умер в больнице от полученных травм.

Ефремов в момент ДТП был пьян. В его крови нашли наркотики.