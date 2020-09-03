Для Ефремова запросили 11 лет лишения свободы

Ранее на заседании актер признал вину.

Гособвинитель запросил для Михаила Ефремова 11 лет лишения свободы общего режима. Об этом в четверг, 3 сентября, из зала суда сообщает корреспондент «Медузы».

Ранее на заседании актер признал вину. До этого он неоднократно отказывался признать вину, утверждая, что не помнит обстоятельств аварии.

Напомним, ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которого был рязанец Сергей Захаров. Он работал в столице курьером. Мужчина умер в больнице от полученных травм.

Ефремов в момент ДТП был пьян. В его крови нашли наркотики.