Адвокат рассказал, что Ефремов собрал вещи в тюрьму
Пашаев уточнил, что Ефремов готов сесть в тюрьму
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал «
Пашаев уточнил, что Ефремов готов сесть в тюрьму. Адвокат подчеркнул, что с самого начала не обещал артисту оправдательный приговор.
Ранее актер признал вину в ДТП и выступил с последним словом.
Напомним, авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. После нее в больнице скончался рязанец Сергей Захаров.
Для Ефремова потребовали 11 лет колонии общего режима и запрет на вождение машиной на три года.
Приговор артисту огласят в 11 утра 8 сентября.