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Адвокат рассказал, что Ефремов собрал вещи в тюрьму
Пашаев уточнил, что Ефремов готов сесть в тюрьму

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал «Комсомольской правде», что актер собрал вещи в тюрьму. По словам юриста, его подзащитный понимает всю сложность своего положения.

Пашаев уточнил, что Ефремов готов сесть в тюрьму. Адвокат подчеркнул, что с самого начала не обещал артисту оправдательный приговор.

Ранее актер признал вину в ДТП и выступил с последним словом.

Напомним, авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. После нее в больнице скончался рязанец Сергей Захаров.

Для Ефремова потребовали 11 лет колонии общего режима и запрет на вождение машиной на три года.

Приговор артисту огласят в 11 утра 8 сентября.