Ефремов выступил с последним словом в суде

Для актера потребовали 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Актер Михаил Ефремов выступил в зале Пресненского суда с последним словом. Об этом передает РИА Новости .

Арист заявил, что решил «не отмазываться».

«Если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошел сюда, чтобы решить все честно. Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Алкоголь — дикое зло», — сказал он.

Ранее актер признал вину в ДТП. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. После нее в больнице скончался рязанец Сергей Захаров.

Для Ефремова потребовали 11 лет колонии общего режима и запрет на вождение машиной на три года.

Приговор артисту огласят в 11 утра 8 сентября.