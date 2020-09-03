Ефремов выступил с последним словом в суде
Для актера потребовали 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Актер Михаил Ефремов выступил в зале Пресненского суда с последним словом. Об этом передает
Арист заявил, что решил «не отмазываться».
«Если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошел сюда, чтобы решить все честно. Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Алкоголь — дикое зло», — сказал он.
Ранее актер признал вину в ДТП. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. После нее в больнице скончался рязанец Сергей Захаров.
Для Ефремова потребовали 11 лет колонии общего режима и запрет на вождение машиной на три года.
Приговор артисту огласят в 11 утра 8 сентября.